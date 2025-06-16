Песков: дата следующих переговоров России и Украины пока не утверждена

По итогам первого раунда переговоров России и Украины, который состоялся 16 мая, стороны договорились о крупнейшем на тот момент обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также делегации условились подготовить меморандумы с условиями прекращения огня. Документами они обменялись на второй встрече в Стамбуле 2 июня. По ее итогам была достигнута договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабном обмене пленными.