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Песков: дата следующих переговоров России и Украины пока не утверждена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не согласована дата следующего раунда переговоров России и Украины. По его словам, стороны пока не обсуждали смену площадки: предыдущие две встречи проходили в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление о готовности провести переговоры после 22 июня. «Действительно, такой временной срок озвучивался, точной даты продолжения пока нет», — ответил Дмитрий Песков. «Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то другую площадку», — отметил он.

По итогам первого раунда переговоров России и Украины, который состоялся 16 мая, стороны договорились о крупнейшем на тот момент обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также делегации условились подготовить меморандумы с условиями прекращения огня. Документами они обменялись на второй встрече в Стамбуле 2 июня. По ее итогам была достигнута договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабном обмене пленными.