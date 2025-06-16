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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 16 июня: главное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов ТАСС. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

Песков сообщил, что РФ сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги для разрешения конфликта между Израилем и Ираном.

«Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги, в том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом [Владимиром] Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются. И при необходимости все это может быть реализовано».

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «ТАСС»)

Песков отметил, что Россия контактирует с Ираном и Израилем и обращает внимание на необходимость избегать действий, угрожающих жизни граждан РФ.

«По соответствующим каналам осуществляются контакты с представителями стран конфликта, в ходе которых самым настоятельным образом обращается внимание на необходимость избегать таких действий, которые могут представлять угрозу для здоровья и жизни граждан Российской Федерации».

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «ТАСС»)

Пресс-секретарь также ответил на вопросы относительно сотрудничества Россия и Китая:

Партнерство России и Китая не направлено против каких-либо третьих стран;

У РФ нет опасений, будто взаимодействие КНР с Центральной Азией может повредить связям этих стран с Москвой;

Страны Центральной Азии — естественные и исторические союзники и партнеры России.