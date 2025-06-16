Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 16 июня: главное

«Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги, в том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом [Владимиром] Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются. И при необходимости все это может быть реализовано».