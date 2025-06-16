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Россия передала украинской стороне 6 060 тел погибших военных ВСУ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, всего украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

Мединский также отметил, что от украинской стороны получено 78 погибших российских военнослужащих, а обмен пленными продолжается.

О стамбульских договоренностях

2 июня в Стамбуле на переговорах Москвы и Киева была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, включающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу украинской стороне более 6 тыс. погибших.