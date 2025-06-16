Россия передала украинской стороне 6 060 тел погибших военных ВСУ

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ», — написал он в Telegram-канале.
Мединский также отметил, что от украинской стороны получено 78 погибших российских военнослужащих, а обмен пленными продолжается.
О стамбульских договоренностях
2 июня в Стамбуле на переговорах Москвы и Киева была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, включающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу украинской стороне более 6 тыс. погибших.