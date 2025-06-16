СМИ: Израиль не заинтересован в прекращении огня, пока не достигнет всех своих целей

Однако два израильских чиновника заявили, что в настоящее время нет никаких серьезных дипломатических инициатив, направленных на то, чтобы остановить войну. Один из них утверждает, что Израиль не заинтересован в прекращении огня, поскольку он пока не достиг всех своих целей, и в первую очередь речь идет об уничтожении ядерной программы Ирана. Иерусалим оправдывает свои агрессивные действия тем, что пытается помешать Тегерану разработать ядерное оружие, которое угрожало бы выживанию Израиля, пишет Al Jazeera.