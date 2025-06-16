СМИ: Израиль не заинтересован в прекращении огня, пока не достигнет всех своих целей

Основной целью Израиля остается уничтожение ядерной программы Ирана. Иерусалим в субботу обратился к администрации Трампа с просьбой вступить в войну с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Однако официальный представитель США заявил, что в настоящее время Белый дом якобы не рассматривает просьбу Израиля, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.
В воскресенье Трамп подтвердил журналистам, что США не участвуют в войне между Израилем и Ираном, но добавил, что «возможно, мы могли бы вмешаться». В воскресенье в своем аккаунте в соцсети Truth Social он написал:
Иран и Израиль должны заключить сделку, и они заключат ее, точно так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить сделку… скоро между Израилем и Ираном установится мир! Сейчас происходит много звонков и встреч.
Однако два израильских чиновника заявили, что в настоящее время нет никаких серьезных дипломатических инициатив, направленных на то, чтобы остановить войну. Один из них утверждает, что Израиль не заинтересован в прекращении огня, поскольку он пока не достиг всех своих целей, и в первую очередь речь идет об уничтожении ядерной программы Ирана. Иерусалим оправдывает свои агрессивные действия тем, что пытается помешать Тегерану разработать ядерное оружие, которое угрожало бы выживанию Израиля, пишет Al Jazeera.
Со своей стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник в обращении к парламенту призвал людей отложить в сторону разногласия и объединиться против Израиля.
Все разногласия, вопросы и проблемы, которые существовали, сегодня должны быть устранены. Мы должны решительно — с единством и согласованностью — противостоять преступной агрессии (со стороны Израиля), направленной на геноцид.
КСИР выпустил заявление, в котором говорится, что «эффективные, целенаправленные и более разрушительные операции против жизненно важных объектов» в Израиле «будут продолжаться до его полного уничтожения».
Однако Алекс Ватанка, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, считает, что Иран в ближайшее время приветствовал бы прекращение военных действий.
Вряд ли у Ирана есть уверенность в том, что он сможет долго оставаться в этой игре. Иран одинок. У него нет друзей, он сам по себе. У Израиля есть США, большая часть Европы и множество других сторонников… и это, очевидно, должно вызывать беспокойство у Тегерана.