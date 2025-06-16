Полковник Ходаренок назвал военный парад Трампа прогоном военнопленных

14 июня в столице США прошел военный парад, посвященный 250-й годовщине Сухопутных войск ВС США. На мероприятии присутствовал президент Дональд Трамп. Парад совпал с днем его рождения. 14 июня американскому президенту исполнилось 79 лет. Почему мероприятие, прошедшее в Вашингтоне, сложно назвать настоящим парадом и чем разочаровало шествие «сильнейшей армии мира», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники.
Следует для начала отметить, что в США парады войск, как правило, не проводятся. И никаких многосотлетних традиций у американской армии наработано в этом плане не могло быть по определению, в отличие, скажем, от нашей страны.
К примеру, по одним данным, первый парад на Красной площади Москвы был проведен 18 мая 1654 года. По другим — 12 декабря 1702 года. Значительная часть парадных традиций (строевой шаг, в частности) в России идет со времен императора Павла Первого. Еще с тех времен установился порядок торжественного прохождения войск (место расположения оркестра, численность парадных батальонов, кто командует парадом, кто принимает).
А поскольку никаких подобных традиций в США так и не было наработано, то и мероприятие, проведенное 14 июня 2025 года в Вашингтоне, напоминало все что угодно: военно-спортивный праздник, форум военно-исторических реконструкторов, демонстрацию образцов военной формы одежды, фестиваль-смотр духовых оркестров — но только не военный парад войск «вашингтонского гарнизона».
Военный парад — это, в первую очередь, торжественный, красочный и внушительный воинский ритуал, который должен вызывать у граждан страны чувство законной гордости за свои вооруженные силы.
Но о какой-либо высокой строевой выучке парадных расчетов Сухопутных войск США 14 июня говорить не приходится. Какое-либо равнение в шеренгах, колоннах и строевой шаг в парадных ротах и батальонах Сухопутных войск США отсутствовали по определению.
Уныло бредущие (а иначе и не скажешь), порой даже не в ногу, подразделения иногда напоминали прохождение не сильнейшей армии мира, а прогон военнопленных. Одним словом, не стройные однообразные коробки парадных батальонов, а даже не в такт музыке колыхающиеся нестройные толпы.
Ранжировка личного состава по росту в парадных расчетах произведена не была (рядом идущие в шеренгах и колоннах бойцы существенно отличались по габаритам). Казалось бы, чего проще — выровнять личный состав по росту. Но и этого сделано не было. В некоторых подразделениях не хватало бойцов, чтобы заполнить последнюю шеренгу парадной коробки. То ли кто-то не пришел на парад, то ли запасные не были назначены.
Руководству ВС США надо было с самого начала определиться: или это парад (а стало быть, личный состав должен быть в особо парадной форме), или полевой смотр войск (тогда мероприятие можно проводить и в полевой форме).
Очень умиляло то обстоятельство, что экипажи боевых бронированных машин на параде 14 июня приветствовали руководителей американского государства не отданием чести, а помахиванием ручек. Некоторые бойцы делали это даже двумя руками, отображая на лицах улыбки, переходящие в восторг. Даже воображения не хватит, чтобы представить нечто подобное в Москве или Пекине.
И, казалось бы, даже элементарный с точки здравого смысла порядок прохождения войск на вашингтонском мероприятии нарушался. Обычно ведь делается как: сперва пешая колонна, потом конница, затем механизированная колонна. Но не вперемешку. Иначе бойцам в особо парадной форме придется наступать на конские яблоки.
А Вашингтоне в этом плане был полный сумбур. То пешие расчеты, то боевые бронированные машины, потом оркестр, затем конница и вновь пешие расчеты. В общем, кровь, мед, песок и пчелы.
С точки зрения американской общественности, парад, безусловно, удался. В этом как-то не приходится сомневаться. Сравнивать-то гражданам США подобные мероприятия внутри страны не с чем.
Но Фридрих II Великий, император Николай Первый и генералиссимус Сталин, глядя на это зрелище, наверняка бы сказали: «Это просто позор какой-то!».
Если военно-политическое руководство США желает, чтобы подобные мероприятия в столице США хоть как-то напоминали военные парады, то надо, наверное, начинать с переработки строевого устава ВС США, изучения лучшего мирового опыта, многомесячных тренировок и соответствующей организации. В плане проведения военных парадов в США стоит взять лучшее у Народно-освободительной армии Китая. А на данном этапе вашингтонское зрелище больше напоминает карикатуру на парад, чем прохождение войск торжественным маршем.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),