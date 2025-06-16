Полковник Ходаренок назвал военный парад Трампа прогоном военнопленных

Ранжировка личного состава по росту в парадных расчетах произведена не была (рядом идущие в шеренгах и колоннах бойцы существенно отличались по габаритам). Казалось бы, чего проще — выровнять личный состав по росту. Но и этого сделано не было. В некоторых подразделениях не хватало бойцов, чтобы заполнить последнюю шеренгу парадной коробки. То ли кто-то не пришел на парад, то ли запасные не были назначены.