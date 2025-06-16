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Путин созвонился с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила канцелярия турецкого лидера. Стороны обсудили конфликт Израиля и Ирана, двусторонние отношения и региональные проблемы.

Источник: AP 2024

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «спираль насилия», начавшаяся с нападением Израиля на Иран 13 июня, ставит под угрозу безопасность всего ближневосточного региона. Турецкий президент подчеркнул, что проблему вокруг иранской ядерной программы можно решить только дипломатическим путем.

Незадолго до этого Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Исламской Республики с Израилем. Содействовать урегулированию ситуации готова и Россия, в том числе путем вывоза из Ирана избыточного ядерного материала.

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