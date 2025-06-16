Путин созвонился с Эрдоганом

Незадолго до этого Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Исламской Республики с Израилем. Содействовать урегулированию ситуации готова и Россия, в том числе путем вывоза из Ирана избыточного ядерного материала.