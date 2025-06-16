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Мобильная приемная губернатора Кубани будет работать в двух районах в июне

Мобильная приемная губернатора Кубани будет работать в Белоглинском и Ейском районе в июне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белоглинском районе мобильная приемная будет работать в селе Белая глина 18 июня. Обращения примут с 12:00 до 16:00 на улице Первомайской, 282. Связаться с приемной можно по телефону +7 (861−54)7−35−63.

В Ейском районе мобильная приемная будет работать 25 июня в Ейске на улице Свердлова, 73/1. Вопросы можно задать с 12:00 до 16:00. Контактный номер: +7 (861−32)3−61−00.

Чтобы посетить мобильную приемную, потребуются паспорт и документы по теме обращения.

«Для меня важно держать связь с жителями наших муниципалитетов, знать, что их волнует. Специалисты региональных ведомств на месте примут в работу все вопросы. Ни одно обращение не останется без внимания», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.