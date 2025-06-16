Мобильная приемная губернатора Кубани будет работать в двух районах в июне

В Белоглинском районе мобильная приемная будет работать в селе Белая глина 18 июня. Обращения примут с 12:00 до 16:00 на улице Первомайской, 282. Связаться с приемной можно по телефону +7 (861−54)7−35−63.
В Ейском районе мобильная приемная будет работать 25 июня в Ейске на улице Свердлова, 73/1. Вопросы можно задать с 12:00 до 16:00. Контактный номер: +7 (861−32)3−61−00.
Чтобы посетить мобильную приемную, потребуются паспорт и документы по теме обращения.
«Для меня важно держать связь с жителями наших муниципалитетов, знать, что их волнует. Специалисты региональных ведомств на месте примут в работу все вопросы. Ни одно обращение не останется без внимания», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.