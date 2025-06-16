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Никита Зубко стал помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

О пополнении в региональном Кабмине стало известно в ходе оперативного совещания.

О пополнении в региональном Кабмине стало известно в ходе оперативного совещания.

Никита Зубко в 2007-м закончил Самарский госуниверситет. С того же периода начал работать в прокуратуре и Следкоме. В феврале 2018-го занял пост прокурора Самары.

Теперь будет отвечать за взаимодействие с правоохранителями.

«Известен в Самаре и области. Долгое время работал в профильных структурах. Будет помогать организовывать взаимодействие в соответствующем блоке», — уточнил Вячеслав Федорищев.

Ранее писали, что Евгений Лукин стал руководителем самарского предприятия РКЦ «Прогресс».

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