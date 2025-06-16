Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ

«Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах. Но есть реальность, в которой мы все живем. Будем смотреть, как развиваются события», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможные задержки с прибытием арабских участников ПМЭФ.
«Мы надеемся, что этого не произойдет», — уточнил пресс-секретарь главы государства.
ПМЭФ-2025 пройдет
Израильские военные в ночь на 13 июня нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Израиль объяснил атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран закрыл свое воздушное пространство и в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Обмен ударами продолжился и в последующие дни.