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Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ

В Кремле надеются, что ограничение авиасообщения не скажется на участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гостей, в том числе из арабских стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах. Но есть реальность, в которой мы все живем. Будем смотреть, как развиваются события», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможные задержки с прибытием арабских участников ПМЭФ.

«Мы надеемся, что этого не произойдет», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

ПМЭФ-2025 пройдет 18—21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге и соберет делегации более чем из 90 стран.

Израильские военные в ночь на 13 июня нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Израиль объяснил атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран закрыл свое воздушное пространство и в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Обмен ударами продолжился и в последующие дни.