Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ

«Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах. Но есть реальность, в которой мы все живем. Будем смотреть, как развиваются события», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможные задержки с прибытием арабских участников ПМЭФ.