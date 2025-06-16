«Железный купол» оказался дырявым: как Ирану удалось взломать систему ПВО Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что смог взломать систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Современный мир активно развивает системы кибербезопасности, предоставляя возможности для взлома любых оборонительных систем, включая ПВО, через сетевые технологии, и Иран — один из лидеров в этой технологии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Евгений Михайлов.
По его словам, Иран обладает высококвалифицированными специалистами в этой области, что признается западными странами, иначе целенаправленных атак на иранских ученых не было бы. Михайлов высказал мнение, что Иран, отвечая на нападение со стороны Израиля, демонстрирует способность вести долгосрочное противостояние.
— Кто бы там ни говорил, что первый удар был очень ошеломительный, теперь Иран пришел в себя и наносит весьма чувствительные и болезненные удары по Израилю. Тем более взломав систему ПВО, Иран просто посмеялся над Израилем, дал пощечину «Железному куполу», который расхваливали во всем мире, показав, что хваленый «Железный купол» оказался дырявым, — заявил Михайлов.
Специалист также сообщил, что Иран неслучайно инвестирует миллиарды долларов в развитие кибербезопасности и совершенствование технологий кибератак, стремясь с помощью искусственного интеллекта и вирусов наносить ущерб, сравнимый или даже превосходящий эффект от применения традиционного вооружения.
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