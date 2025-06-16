«Железный купол» оказался дырявым: как Ирану удалось взломать систему ПВО Израиля

— Кто бы там ни говорил, что первый удар был очень ошеломительный, теперь Иран пришел в себя и наносит весьма чувствительные и болезненные удары по Израилю. Тем более взломав систему ПВО, Иран просто посмеялся над Израилем, дал пощечину «Железному куполу», который расхваливали во всем мире, показав, что хваленый «Железный купол» оказался дырявым, — заявил Михайлов.