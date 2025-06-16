«Болевая точка для России»: почему США с Украины переключились на Ближний Восток

— США — мировая держава, которая претендует на то, чтобы быть начальником над всем миром. Поэтому Трамп постоянно говорит: «Сделаем Америку снова великой». Эта «великая Америка» должна решать все проблемы мира. Но в ходе их решения приоритеты могут на какое-то время изменяться, сдвигаться, что-то будет выходить на первый план, а что-то — на второй. И для Трампа сейчас Украина просто отходит немного на второй план. Это не значит, что он жаждет нашей победы и что он готов ее будет признать. Украина нужна американцам при любой администрации — демократической, республиканской — как болевая точка для нажима на Россию. На нас можно нажать, как только мы становимся слишком самостоятельными и не идем в чем-то навстречу, спровоцировав обострение на Украине, — считает Светов.