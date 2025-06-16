«Болевая точка для России»: почему США с Украины переключились на Ближний Восток

Администрация президента США Дональда Трампа сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине. Теперь у Киева остаются три варианта. Первый предполагает полностью полагаться на поддержку Евросоюза, второй — попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном, третий — вложиться в собственное производство оружия и техники. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что будет с Украиной без помощи США и зачем Трамп поддержал нападение Израиля на Иран.
Почему США сокращают финансирование Украины.
По словам эксперта, на данный момент конфликт на Украине отошел на второй план для США из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако Штаты не забывают про российско-украинский конфликт, потому что он выгоден им для давления на Москву.
— США — мировая держава, которая претендует на то, чтобы быть начальником над всем миром. Поэтому Трамп постоянно говорит: «Сделаем Америку снова великой». Эта «великая Америка» должна решать все проблемы мира. Но в ходе их решения приоритеты могут на какое-то время изменяться, сдвигаться, что-то будет выходить на первый план, а что-то — на второй. И для Трампа сейчас Украина просто отходит немного на второй план. Это не значит, что он жаждет нашей победы и что он готов ее будет признать. Украина нужна американцам при любой администрации — демократической, республиканской — как болевая точка для нажима на Россию. На нас можно нажать, как только мы становимся слишком самостоятельными и не идем в чем-то навстречу, спровоцировав обострение на Украине, — считает Светов.
Он отметил, что достаточно вспомнить начало XXI века. Ежегодно возникали конфликты между Россией и Украиной из-за неоплаты газа, а США всегда были на стороне Киева.
Специалист напомнил, что 1 июля заканчивается финансовый год, бюджет которого был согласован при экс-президенте США Джо Байдене. В него были заложены огромные деньги на помощь Украине:
— А сейчас идет процесс согласования бюджета на следующий финансовый год. Американцы не закладывают в него 60 миллиардов долларов на помощь Киеву, как было раньше. Сумма будет значительно меньше, но это не значит, что Соединенные Штаты полностью перестанут помогать Украине. Помимо выделения средств на спонсирование конфликта они будут поставлять разведданные, спутниковая связь Starlink продолжит функционировать, и американские консультанты никуда не денутся.
Война между Израилем и Ираном: что происходит, чем закончится.
Тем не менее Трамп хочет финансовую помощь Украине переложить на плечи Европы, подчеркнул политолог.
— Он же говорит им открыто: ребята, Украина — это европейская проблема. Если вы хотите поддерживать Киев, то делайте это своими деньгами. Давайте наличку — и получите оружие. И Украине также было сказано: если нужно оружие, то оплатите и получите. Европа может затянуть пояса, сократить затраты на социальные нужды и перебросить их на оборонку, — сказал собеседник «ВМ».
Почему Трамп поддержал конфликт на Ближнем Востоке.
По мнению Светова, сейчас Ближний Восток для США вышел на первый план, поэтому они передали туда сотни ракет, разведданные, самолеты-заправщики. Тем не менее Штаты не снимают напряжение на Украине, но на данный момент им нужно разобраться с Ираном.
— Потом они также будут заниматься Китаем, решать вопрос с Тайванем. Это будет переброска внимания, частные тактические перемены. Но давление на Россию по поводу конфликта на Украине никуда не денется. Трамп заявляет, что недоволен Киевом и Москвой, потому что они немедленно не заключают перемирие, которое ему очень нужно из-за появления более актуальной темы Ближнего Востока. Он не хочет ломать голову над российско-украинским конфликтом, а планирует заниматься Ираном и Израилем. Поэтому не стоит питать иллюзий, что Украина останется без внимания США, — заключил эксперт.
В последнем телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом лидеры гораздо меньше времени уделили украинскому конфликту, чем до этого, заявил американский президент.