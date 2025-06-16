Посольство Израиля в Москве временно не оказывает консульские услуги

«Мы сегодня, завтра еще не принимаем визитов, консульский отдел еще в данный момент не открыт на прием. Но мы это будем пересматривать ежедневно. И я надеюсь, что достаточно скоро мы сможем возобновить и консульские услуги», — сказала дипломат.