СМИ: насколько надежна израильская система ПВО, которую пробил Иран

А учитывая то, что официальный представитель США сообщил, что часть иранских ракет Израилю помогли перехватить американские системы ПРО, ситуация кажется еще печальнее. По данным Live 5 News, во время отражения иранских ударов по Израилю США задействовали высотные системы ПРО и наземные ПРО Patriot. Кроме того, несколько иранских ракет помог сбить эсминец ВМС США, находящийся в восточной части Средиземного моря. Несмотря на это, Ирану своими продолжающимися ответными ударами удалось вызвать жертвы, материальный ущерб и панику в Израиле.