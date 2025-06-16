СМИ: насколько надежна израильская система ПВО, которую пробил Иран

Как утверждают в пресс-службе ЦАХАЛ, Иран в основном может бить по «открытым» незащищенным системами ПРО территориям, не нанося ущерба какой-либо критически важной инфраструктуре, пишет The Times of Israel. Однако с выходных число жертв и разрушений в Израиле, в том числе в жилых районах Тель-Авива, Рамат-Гана, Ришон-ле-Циона, Хайфы и Бат-Яма, увеличилось.
Появившиеся кадры из израильских городов, на которых видно, как десятки ракет поражают жилые кварталы и причиняют ущерб, который в Израиле уже назвали «беспрецедентным», подняли новые вопросы об эффективности систем противовоздушной обороны страны, пишет TRT Global.
А учитывая то, что официальный представитель США сообщил, что часть иранских ракет Израилю помогли перехватить американские системы ПРО, ситуация кажется еще печальнее. По данным Live 5 News, во время отражения иранских ударов по Израилю США задействовали высотные системы ПРО и наземные ПРО Patriot. Кроме того, несколько иранских ракет помог сбить эсминец ВМС США, находящийся в восточной части Средиземного моря. Несмотря на это, Ирану своими продолжающимися ответными ударами удалось вызвать жертвы, материальный ущерб и панику в Израиле.
Однако издание Bulgarian Military отмечает «неожиданный успех» израильской системы «Железный купол». Как напоминает издание, хотя эта система была разработана для борьбы с ракетами малой дальности (от 4 до 70 километров), а не с баллистическими ракетами, «Железный купол» сыграл ключевую роль в нейтрализации 20−30% иранских залпов и подтвердил свою репутацию «технологического чуда».
Хотя Израиль использует многоуровневую защитную сеть, каждый уровень которой адаптирован к определенному профилю угроз, Иерусалим учтет нынешние удары Ирана и отразит в своей оборонной стратегии смешанные обстрелы, включающие ракеты разных классов и БПЛА, и растущие возможности противников, предполагает издание.
Опыт Израиля показывает, что ни одна система ПРО в мире не может обеспечить идеальную защиту, но многоуровневый, комплексный подход может значительно снизить риски, резюмирует Bulgarian Military.