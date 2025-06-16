Гладков пожаловался на выставленную на «Авито» систему РЭБ

«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБ, которую мы передавали главам, выставлена была на “Авито”… Сейчас [региональный министр цифрового развития] Сергей Николаевич Четвериков должен мне за сегодняшний день визуально глазами проехать и посмотреть все единицы. Не буду называть изделие. Но посмотрите, пожалуйста, тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне, он где?» — сказал Гладков.