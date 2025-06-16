Гладков пожаловался на выставленную на «Авито» систему РЭБ

Глава региона рассказал, что несколько месяцев назад приезжал в Мокрую Орловку, где увидел «нераспакованную систему РЭБ, хотя количество обстрелов со стороны ВСУ и атак с помощью дронов крайне велико». «Меня это возмутило и удивило», — подчеркнул Гладков. Затем, по его словам, вместо усиления работы была проведена «фактическая эвакуация администрации» и жители остались без защиты.
«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБ, которую мы передавали главам, выставлена была на “Авито”… Сейчас [региональный министр цифрового развития] Сергей Николаевич Четвериков должен мне за сегодняшний день визуально глазами проехать и посмотреть все единицы. Не буду называть изделие. Но посмотрите, пожалуйста, тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне, он где?» — сказал Гладков.
Губернатор допустил, что «информация (о продаже переданной в приграничье системы РЭБ. — РБК) может быть специально создана» с целью недопонимания и претензий к властям. Он подчеркнул, что после «визуального подтверждения всех единиц» и того, где они находятся, последуют «персональные разборки».
«В настоящее время объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку», — сообщили РБК в «Авито».
Основная функция РЭБ — подавление, то есть нарушение работы РЭС противника — радиолокационных станций (РЛС, в том числе на самолетах и ракетах), дронов, радаров, радиоуправляемых мин и фугасов, технических средств разведки, абонентских терминалов и станций спутникового интернета, сотовой связи
В Белгородской области местным властями раздали системы РЭБ на общую сумму около 1 млрд руб., сообщил Гладков в начале июня. Их устанавливают на машины скорой помощи, коммунальную технику, пассажирские автобусы, муниципальный транспорт.
«Угроза очень большая, поэтому без защиты здесь, конечно, мы не сможем сберечь и спасти жизни наших жителей», — отметил тогда губернатор.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В середине июня в больнице скончался мальчик, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ в белгородском поселке Борисовка.