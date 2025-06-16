NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране

При этом американские чиновники уточнили, что Трамп все равно не одобрил все, чего хотел Израиль. После начала своей военной кампании израильтяне собрали разведданные, которые могли позволить им совершить покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план этой операции Трампу, который полностью отверг его.