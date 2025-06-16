Служба внешней разведки предупредила о провокациях Украины и Европы против РФ

«СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий», — говорится в сообщении, размещенном пресс-бюро СВР.
«Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США», — сообщают в СВР. Там утверждают, что для осуществления данного сценария украинская сторона уже передала британцам торпеды советского или российского производства. «Планируется, что часть из них взорвется на безопасном расстоянии от американского корабля, а одна не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства злонамеренной активности России», — утверждают в спецслужбе.
По данным СВР, другой украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы «совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути».
В СВР утверждают, что британские спецслужбы тесно сотрудничают с украинскими. «Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура», — говорится в сообщении пресс-бюро.