Служба внешней разведки предупредила о провокациях Украины и Европы против РФ

«Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США», — сообщают в СВР. Там утверждают, что для осуществления данного сценария украинская сторона уже передала британцам торпеды советско­го или российского производства. «Планируется, что часть из них взорвется на безопасном расстоянии от американского корабля, а одна не сработает и будет представлена общественности в качестве до­казательства злонамеренной активности России», — утверждают в спецслужбе.