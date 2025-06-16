В Президиуме правительства Воронежской области появилась третья женщина

Ольга Сергеевна Провоторова родилась в Воронеже. В 1997 году окончила юридический факультет ВГУ. С 1997 по 2011 год работала в ОАО «Воронежсинтезкаучук» на нескольких должностях: юрисконсультом, заместителем начальника договорно-правового отдела, начальником договорно-правового отдела, начальником юридического отдела, начальником правового управления — начальником юридического отдела. С 2011 по 2023 год работала в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области: заместителем руководителя департамента и первым заместителем руководителя департамента. В 2023 году получила назначение на пост министра.