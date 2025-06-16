Прокурор на пенсии стал помощником самарского губернатора

«Никита Витальевич известен в Самаре и Самарской области. Долгое время он работал в правоохранительных структурах. Сейчас приступил к работе моим помощником. Будет помогать организовывать взаимодействие в соответствующем блоке», — рассказал губернатор.
О помощнике губернатора известно, что он является выпускником Самарского государственного университета и работал в органах прокуратуры. В феврале 2018 года Никита Зубко был назначен прокурором Самары. С октября 2020 и до апреля 2025 года он занимал пост первого заместителя прокурора Рязанской области, после чего ушел на пенсию по выслуге лет.