Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Развожаевым

Напомним, имя президента РФ внесли на мемориальную стену Почетных граждан Севастополя. Звание Почетного гражданина Севастополя «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации» было присвоено Владимиру Путина решением Законодательного собрания города в 2016 году.