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Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Развожаевым

Михаил Развожаев доложил Президенту об экономических показателях города федерального значения.

Источник: сайт Кремля

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Развожаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе нее Михаил Развожаев доложил президенту об экономических показателях города федерального значения, в том числе о росте инвестиционной активности в винодельческой отрасли.

Он сообщил, что в текущем году на закладку виноградников предусмотрено 738 млн рублей.

Кроме того, глава государства обсудил с губернатором Севастополя вопросы реализации социальных и культурных инициатив.

Путин отметил рост промышленного производства и строительства в Севастополе, назвав их солидными.

Напомним, имя президента РФ внесли на мемориальную стену Почетных граждан Севастополя. Звание Почетного гражданина Севастополя «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации» было присвоено Владимиру Путина решением Законодательного собрания города в 2016 году.