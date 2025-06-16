Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Развожаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе нее Михаил Развожаев доложил президенту об экономических показателях города федерального значения, в том числе о росте инвестиционной активности в винодельческой отрасли.
Он сообщил, что в текущем году на закладку виноградников предусмотрено 738 млн рублей.
Кроме того, глава государства обсудил с губернатором Севастополя вопросы реализации социальных и культурных инициатив.
Путин отметил рост промышленного производства и строительства в Севастополе, назвав их солидными.
Напомним, имя президента РФ внесли на мемориальную стену Почетных граждан Севастополя. Звание Почетного гражданина Севастополя «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации» было присвоено Владимиру Путина решением Законодательного собрания города в 2016 году.