МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США

Контакты между Россией и США активизировались после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент США провел пять телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным (во время последнего, 14 июня, они обсудили эскалацию конфликта Ирана и Израиля). Также по телефону несколько раз поговорили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.