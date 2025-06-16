МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США

Встреча России и США по устранению «раздражителей» в отношениях отменена по инициативе американской стороны, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
10 июня российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что на консультациях в апреле стороны решили перенести дальнейшие переговоры по дипломатическим «раздражителям» в столицы. Он уточнил, что следующая встреча пройдет в ближайшее время в Москве.
«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению “раздражителей” в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — заявила Захарова.
Контакты между Россией и США активизировались после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент США провел пять телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным (во время последнего, 14 июня, они обсудили эскалацию конфликта Ирана и Израиля). Также по телефону несколько раз поговорили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
Представители сторон встречались в Эр-Рияде и Стамбуле. Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщал, что в ходе следующего раунда переговоров Москва намерена добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения.
Дарчиев говорил об «окне возможностей» для восстановления отношений Москвы и Вашингтона и о планах России выйти на «модель неконфронтационного сосуществования» с США. Нынешнее состояние отношений стран он оценивал словами «дорогу осилит идущий».
В Кремле отмечали, что в отношениях с США много «завалов», и призывали не надеяться на «быстрые результаты». «Авгиевы конюшни отношений России и США слишком грязные, их долго убирать», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.