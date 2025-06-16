Защищавшего русский язык латвийского депутата Росликова отпустили под подписку

«Сегодня с утра у меня в гостях было VDD. Больше десяти человек, все в масках, пока дети дома, приехали специально, чтобы эмоционально было максимально болезненно. Провели у меня дома обыск, провели обыск даже у моих родителей, провели обыск вообще везде, где только можно было хоть что-то обыскать», — сообщил Росликов.