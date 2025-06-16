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Рябков: Иран действует в рамках права на самооборону

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы считаем, что Иран в этой ситуации действует в рамках права на самооборону», — сказал он.

Рябков также отметил, что российское дипведомство находится в контакте со сторонами ирано-израильского конфликта. «Происходящее вызывает большую тревогу. МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но и находится в контакте со сторонами», — указал он.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иранпродолжили обмениваться ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.