В Екатеринбург приедут три федеральных министра

В Екатеринбург с рабочим визитом приедут три федеральных министра. Так, 16 июня, в уральскую столицу уже прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает tg-канал «Екатеринбург. Главное», который считают близким к мэрии.
Кроме того, власти ожидают визит министра культуры Ольги Любимовой, а также главу Минпросвещения — Сергея Кравцова. Минкульт РФ займется вопросами, касающимися передачи Харитоновского парка в собственность уральской столицы.
Как сообщается, глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов будет проводить окружное совещание для руководителей сферы образования. Оно может пройти на базе гимназии № 120.