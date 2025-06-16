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В Екатеринбург приедут три федеральных министра

В уральской столице будут работать три российских министра.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург с рабочим визитом приедут три федеральных министра. Так, 16 июня, в уральскую столицу уже прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает tg-канал «Екатеринбург. Главное», который считают близким к мэрии.

Кроме того, власти ожидают визит министра культуры Ольги Любимовой, а также главу Минпросвещения — Сергея Кравцова. Минкульт РФ займется вопросами, касающимися передачи Харитоновского парка в собственность уральской столицы.

Как сообщается, глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов будет проводить окружное совещание для руководителей сферы образования. Оно может пройти на базе гимназии № 120.