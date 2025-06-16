В Екатеринбург приедут три федеральных министра

В Екатеринбург с рабочим визитом приедут три федеральных министра. Так, 16 июня, в уральскую столицу уже прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает tg-канал «Екатеринбург. Главное», который считают близким к мэрии.