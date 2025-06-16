СМИ: как «Моссад» смог организовать диверсионные операции на территории Ирана

По сведениям WSJ, беспилотники «Моссада» ударили по ракетным конвоям и атаковали проблемные места в хранилищах, что привело к уничтожению десятков пусковых установок и задержало контратаку Ирана. В результате было использовано 42 машины с роями беспилотников для уничтожения ПВО и систем связи Ирана, и еще 12 машин с другими типами дронов для ударов по квартирам иранских военных и физиков-ядерщиков, пишет издание.