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СМИ: как «Моссад» смог организовать диверсионные операции на территории Ирана

Израильская разведка «Моссад» несколько месяцев тщательно готовилась к нападению на Иран, включая размещение своих агентов по всей территории страны. Они должны были управлять БПЛА и зенитными ракетами и создать секретную базу дронов «в сердце Ирана», чтобы нейтрализовать иранскую противовоздушную оборону. Но как «Моссаду» удалось это сделать?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Организационная кампания планировалась в течение длительного времени и требовала… новаторских мышления и стратегии. Для всех операций необходимы были точные исследования и сбор разведданных, передовые технологии и использование обширных сил коммандос, которые действовали в центре Тегерана и по всему Ирану в условиях полной секретности и «под бдительным надзором» иранских служб безопасности и разведки.

источник израильского издания N12 в израильской разведке

При подготовке атаки на Иран агенты «Моссада» в течение нескольких месяцев тайно привозили в страну запчасти для дронов и боеприпасы с дистанционным управлением в чемоданах, грузовиках и контейнерах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Затем небольшие группы спецагентов собирали беспилотники вблизи ракетных полигонов и позиций противовоздушной обороны Ирана.

Как отмечает издание TWZ, в ходе первой волны атаки Израиль планировал нанести удары по высокопоставленным иранским военным и ведущим ученым-ядерщикам, а также нейтрализовать иранскую систему ПВО.

Израильские квадрокоптеры, запущенные с территории Ирана, должны были нанести удар по ракетным установкам класса «земля-воздух» и «земля-воздух» и расчистить путь для более масштабного удара с участием истребителей ВВС Израиля. Именно это объясняет очевидную бездеятельность иранских объектов ПВО в первый день израильской бомбардировки.

По сведениям WSJ, беспилотники «Моссада» ударили по ракетным конвоям и атаковали проблемные места в хранилищах, что привело к уничтожению десятков пусковых установок и задержало контратаку Ирана. В результате было использовано 42 машины с роями беспилотников для уничтожения ПВО и систем связи Ирана, и еще 12 машин с другими типами дронов для ударов по квартирам иранских военных и физиков-ядерщиков, пишет издание.

Одновременно ВВС Израиля провели операции по подавлению и уничтожению средств противовоздушной обороны Ирана (SEAD/DEAD). Нейтрализация иранских наземных средств ПВО обеспечила дополнительный элемент защиты и гарантировала, что ВВС Израиля смогут достичь своих целей, говорится в статье.

Кроме того, TWZ предполагает, что Израиль мог провести на территории Ирана тайные кинетические атаки, подобные той, что он провел в 2020 году в отношении ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Тогда ученый был убит с использованием пистолета, установленного либо на дистанционно управляемом, либо на полностью автоматизированном грузовике-пикапе. Впоследствии The New York Times сообщила, что израильская разведка для убийства Фахризаде применила оружие на базе искусственного интеллекта, встроенное в брошенный автомобиль.

По мнению TWZ, у Израиля есть различные варианты нетрадиционных атак, в частности другие формы диверсий, особенно в киберпространстве.

Это та область, в которой, как утверждает издание, Израиль «написал свод правил», особенно в том, что касается подавления систем противовоздушной обороны противника. Известно, что израильская армия использовала системы искусственного интеллекта под названием Habsora («Евангелие»), «Lavender» («Лаванда») и «Where is Daddy?» («Где папочка?») для массового наблюдения, выявления и уничтожения «целей» в секторе Газа, напоминает Anadolu Ajansi.

Американские технологические компании, в частности Google, Microsoft и Amazon, предоставляют израильской армии услуги искусственного интеллекта и облачные сервисы с 2021 года. И сотрудничество Израиля с ними будет только углубляться, поскольку после октября 2023 года Израиль все больше полагается на сервисы облачных вычислений Microsoft, модели искусственного интеллекта и техническую поддержку, считает Anadolu.

Причем Израиль задействует системы на основе ИИ «почти на всех этапах» своих атак — от сбора разведданных до окончательного выбора цели.

Это, по мнению журналиста Игоря Димитриева, можно назвать «дебютом искусственного интеллекта в войне, который обеспечивает многосферную координацию, точность и скорость принятия решений».

Однако использование ИИ в военных операциях — это не только технологический прорыв, но и серьезный этический вызов, так как правовые и технические рамки не готовы к ведению войны с использованием ИИ, считает Anadolu.