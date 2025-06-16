СМИ: как «Моссад» смог организовать диверсионные операции на территории Ирана

Организационная кампания планировалась в течение длительного времени и требовала… новаторских мышления и стратегии. Для всех операций необходимы были точные исследования и сбор разведданных, передовые технологии и использование обширных сил коммандос, которые действовали в центре Тегерана и по всему Ирану в условиях полной секретности и «под бдительным надзором» иранских служб безопасности и разведки.
При подготовке атаки на Иран агенты «Моссада» в течение нескольких месяцев тайно привозили в страну запчасти для дронов и боеприпасы с дистанционным управлением в чемоданах, грузовиках и контейнерах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Затем небольшие группы спецагентов собирали беспилотники вблизи ракетных полигонов и позиций противовоздушной обороны Ирана.
Как отмечает издание TWZ, в ходе первой волны атаки Израиль планировал нанести удары по высокопоставленным иранским военным и ведущим ученым-ядерщикам, а также нейтрализовать иранскую систему ПВО.
По сведениям WSJ, беспилотники «Моссада» ударили по ракетным конвоям и атаковали проблемные места в хранилищах, что привело к уничтожению десятков пусковых установок и задержало контратаку Ирана. В результате было использовано 42 машины с роями беспилотников для уничтожения ПВО и систем связи Ирана, и еще 12 машин с другими типами дронов для ударов по квартирам иранских военных и физиков-ядерщиков, пишет издание.
Одновременно ВВС Израиля провели операции по подавлению и уничтожению средств противовоздушной обороны Ирана (SEAD/DEAD). Нейтрализация иранских наземных средств ПВО обеспечила дополнительный элемент защиты и гарантировала, что ВВС Израиля смогут достичь своих целей, говорится в статье.
Тогда ученый был убит с использованием пистолета, установленного либо на дистанционно управляемом, либо на полностью автоматизированном грузовике-пикапе. Впоследствии The New York Times сообщила, что израильская разведка для убийства Фахризаде применила оружие на базе искусственного интеллекта, встроенное в брошенный автомобиль.
Это та область, в которой, как утверждает издание, Израиль «написал свод правил», особенно в том, что касается подавления систем противовоздушной обороны противника. Известно, что израильская армия использовала системы искусственного интеллекта под названием Habsora («Евангелие»), «Lavender» («Лаванда») и «Where is Daddy?» («Где папочка?») для массового наблюдения, выявления и уничтожения «целей» в секторе Газа, напоминает Anadolu Ajansi.
Американские технологические компании, в частности Google, Microsoft и Amazon, предоставляют израильской армии услуги искусственного интеллекта и облачные сервисы с 2021 года. И сотрудничество Израиля с ними будет только углубляться, поскольку после октября 2023 года Израиль все больше полагается на сервисы облачных вычислений Microsoft, модели искусственного интеллекта и техническую поддержку, считает Anadolu.
Причем Израиль задействует системы на основе ИИ «почти на всех этапах» своих атак — от сбора разведданных до окончательного выбора цели.
Однако использование ИИ в военных операциях — это не только технологический прорыв, но и серьезный этический вызов, так как правовые и технические рамки не готовы к ведению войны с использованием ИИ, считает Anadolu.