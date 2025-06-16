Новым руководителем ГСУ СК РФ по Петербургу стал Павел Выменец

На протяжении четверти века Выменец прошёл путь от районного отделения до межрегиональных подразделений, последовательно поднимаясь по карьерной лестнице. Глубокое понимание особенностей города станет надёжным фундаментом для успешного решения задач, стоящих перед ведомством, сказал Бельский. По его словам, Павел Выменец известен своими профессиональными качествами, способностью грамотно организовывать рабочий процесс и эффективно управлять подразделениями, неизменно придерживаясь принципов законности и справедливости.