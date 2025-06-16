В Татарстане стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы Раиса республики

«В ближайшее время, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, политические партии проведут мероприятия по выдвижению кандидатов на должность Раиса Татарстана, далее начнется подготовка и представление документов для выдвижения кандидатов в Центризбирком республики. Мы внимательно следим за развитием событий, сделаем все, чтобы обеспечить равные условия всем политическим партиям и кандидатам для участия в осенних выборах. ЦИК Татарстана окажет необходимую помощь в организации избирательного процесса на каждом из его этапов», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.