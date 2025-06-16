Песков назвал хорошим уроком реакцию мира на удары Израиля по Ирану

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил произошедшее, начало происходящего. Я бы сказал, так и на тех, кто поддержал и попытался оправдать, мы это констатируем. И, конечно же, это очень хороший урок для всех», — сказал официальный представитель Кремля.