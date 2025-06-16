Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Сотрудник дипломатического ведомства заявил, что в Иране готовятся отказаться от ДНЯО в связи с обострением конфликта с Израилем, пишет RTVI со ссылкой на Reuters.
«Правительство должно обеспечить выполнение законопроектов парламента, но такое предложение только готовится, и на последующих этапах мы будем согласовывать его с парламентом», — приводит слова Багаи информагентство.
Иран соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия с 1970 года. Документ предоставляет стране право развивать ядерную энергетику в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) при условии отказа от разработки и производства ядерного оружия. Израиль при этом не является участником ДНЯО.
Багаи на конференции с журналистами заявил, что резолюция МАГАТЭ от 12 июня, свидетельствующая о том, что Иран нарушает обязательства Договора, стала поводом для Израиля атаковать республику. В Иране выводы МАГАТЭ оценили как оправдание последующего удара еврейского государства.
Иран настаивает, что его ядерная программа направлена на мирные цели. Израиль, напротив, утверждает, что Тегеран работает над созданием ядерной бомбы. Иранский президент Масуд Пезешкиан в своем заявлении уточнил, что производство ядерного оружия идет вразрез с религиозным указом верховного главы республики аятоллы Али Хаменеи.
В феврале 2025 года The New York Times сообщала, что иранские ядерщики близки к тому, чтобы обогатить уран до уровня, достаточного для создания собственной бомбы. Кроме того, по данным издания, Тегеран накопил материал, которого хватит на производство четырех-пяти ядерных боеголовок.
До этого представители США неоднократно заявляли, что Иран в течение 12−18 месяцев сможет выпустить баллистическую ракету с ядерным содержимым. Израильские эксперты считали, что для создания ядерного оружия иранским ученым потребуется более двух лет.
Как рассказывают иранские СМИ, в настоящее время парламент республики только рассматривает возможность выхода страны из ДНЯО. Среди ведущих политиков Ирана есть много сторонников такого решения. Так, прекратить участие в Договоре призывает иранский депутат Эбрахим Резаи. Он считает, что Ирану следует обеспечить свою безопасность, а не соблюдать договоренности, которые могут этому мешать.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя вероятный отказ Ирана от соблюдения положения Договора о нераспространении ядерного оружия, предположил, что иранское правительство таким образом пытается улучшить свою позицию в конфликте с Израилем, пишет «Лента.ру». По словам парламентария, сейчас Ирану противостоят «серьезные силы», поэтому республике требуется усиление.
Ирано-израильский конфликт вспыхнул с новой силой 13 июня. Еврейское государство дало старт военной операции «Восстающий лев», целью которой объявило уничтожение ядерной инфраструктуры. На территории республики был атакован ряд объектов. В ответ Иран ударил по Израилю. С обеих сторон есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей. Пока противостояние двух стран не утихает.