Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Как рассказывают иранские СМИ, в настоящее время парламент республики только рассматривает возможность выхода страны из ДНЯО. Среди ведущих политиков Ирана есть много сторонников такого решения. Так, прекратить участие в Договоре призывает иранский депутат Эбрахим Резаи. Он считает, что Ирану следует обеспечить свою безопасность, а не соблюдать договоренности, которые могут этому мешать.