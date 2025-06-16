Беспрозванных назвал дату открытия движения на новом участке окружной Калининграда

Движение на новом участке окружной Калининграда откроют во вторник, 17 июня. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«Завтра открываем автомобильное движение от Тенистой Аллеи до мкр. Александра Космодемьянского на построенный участок правого направления Северного обхода. Проехать можно по трём новым путепроводам», — говорится в сообщении.
Губернатор также озвучил основные пункты, касающиеся возведения Северного обхода. Например, уже начинается демонтаж старых путепроводов на участке и строительство трёх новых на левом направлении основного хода. Подрядчик также возвёл подземный пешеходный переход, съезды транспортной развязки на пересечении с проспектом Победы. Устанавливаются ливнёвки и ограждения, решается вопрос с освещением. Специалисты формируют и укрепляет откосы насыпей. Планируется до декабря 2026 года завершить реконструкцию 1,6 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск, а также возвести двухуровневую транспортную развязку с проспектом Победы.
«Одновременно по нацпроекту продолжают модернизацию окружной автодороги на 3 подэтапе протяжённостью 4,4 км — от построенной и введённой в эксплуатацию транспортной развязки на Советском проспекте до Тенистой Аллеи. Завершение работ наметили на ноябрь 2027 года», — добавил Беспрозванных.
В начале июня сообщалось, что готовность окружной Калининграда в районе проспекта Победы оценили на 40%.