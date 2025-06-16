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Беспрозванных назвал дату открытия движения на новом участке окружной Калининграда

Проехать можно по трём новым путепроводам.

Движение на новом участке окружной Калининграда откроют во вторник, 17 июня. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Завтра открываем автомобильное движение от Тенистой Аллеи до мкр. Александра Космодемьянского на построенный участок правого направления Северного обхода. Проехать можно по трём новым путепроводам», — говорится в сообщении.

Губернатор также озвучил основные пункты, касающиеся возведения Северного обхода. Например, уже начинается демонтаж старых путепроводов на участке и строительство трёх новых на левом направлении основного хода. Подрядчик также возвёл подземный пешеходный переход, съезды транспортной развязки на пересечении с проспектом Победы. Устанавливаются ливнёвки и ограждения, решается вопрос с освещением. Специалисты формируют и укрепляет откосы насыпей. Планируется до декабря 2026 года завершить реконструкцию 1,6 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск, а также возвести двухуровневую транспортную развязку с проспектом Победы.

«Одновременно по нацпроекту продолжают модернизацию окружной автодороги на 3 подэтапе протяжённостью 4,4 км — от построенной и введённой в эксплуатацию транспортной развязки на Советском проспекте до Тенистой Аллеи. Завершение работ наметили на ноябрь 2027 года», — добавил Беспрозванных.

В начале июня сообщалось, что готовность окружной Калининграда в районе проспекта Победы оценили на 40%.