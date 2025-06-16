Юрий Шалабаев встретился с сотрудниками Нижегородского завода 70-летия Победы

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев продолжает встречаться с работниками главных городских предприятий. На этот раз мэр города посетил Нижегородский завод 70-летия Победы. На встрече с сотрудниками присутствовал также глава Московского района Владимир Кропотин и депутат городской Думы Юлия Мантурова. Участники мероприятия спрашивали главу города о благоустройстве, дорожном строительстве, сфере ЖКХ, а также доступности образования и спорта. Учитывая, что на заводе работают больше пяти тысяч нижегородцев, вопросы касались не только Московского района, но и всего города в целом. В том числе работники завода интересовались перспективами развития Нижнего Новгорода и Кстова.
— Лидировали вопросы, связанные с благоустройством: благодарили за новый сквер на улице Героя Рябцева и Бурнаковскую экотропу, предлагали варианты развития территории на улице Мечникова, ремонт тротуара на улице Страж Революции, благоустройство дворов на улице Победной, — рассказал Юрий Шалабаев. — Все вопросы уже в работе, а по ряду из них решение приняли сразу на месте. Родители — интересовались строительством школ в городе. Сообщил, что проект возведения второго корпуса школы № 118 сейчас проходит госэкспертизу, а появление новых соцобъектов в Кстовском районе — один из приоритетов для города и региона в целом.
Также на встрече рассмотрели вопросы дорожной инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного фонда, занятия спортом сотрудников завода на муниципальных спортивных объектах.
— Лично я спрашивала главу города о строительстве новых школ и детсадов в Верхних Печерах и в Афонине, — рассказала начальник управления по работе с персоналом Юлия Видманова. — Юрий Владимирович ответил, что эту проблематику он знает. Вопрос обеспеченности образовательными учреждениями для города приоритетный. Встреча была актуальной, своевременной.
По словам Юлии Видмановой, работники завода восприняли встречу с большим энтузиазмом. Она вызвала большой отклик, как только появился анонс. Во время мероприятия нижегородцы смогли задать все имеющиеся вопросы. Особенно порадовала дружеская атмосфера на встрече.
— Встречи с коллективами больших заводов, позволяют систематизировать вопросы, которые есть у жителей, — считает депутат гордумы Юлия Мантурова. — Каждый житель нашего города должен понимать, что он не забыт, что глава города включён в решение насущных вопросов. Можно общаться и через социальные сети, сейчас этот вариант оперативной связи тоже востребован, но человеческое общение — это всегда важно.
Во время визита на завод глава города не только пообщался с сотрудниками, но и осмотрел учебный центр Нижегородского завода 70-летия Победы. Здесь специалисты завода проходят обучение на высокотехнологичном оборудовании и повышают свою квалификацию по 180 программам.