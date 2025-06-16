Юрий Шалабаев встретился с сотрудниками Нижегородского завода 70-летия Победы

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев продолжает встречаться с работниками главных городских предприятий. На этот раз мэр города посетил Нижегородский завод 70-летия Победы. На встрече с сотрудниками присутствовал также глава Московского района Владимир Кропотин и депутат городской Думы Юлия Мантурова. Участники мероприятия спрашивали главу города о благоустройстве, дорожном строительстве, сфере ЖКХ, а также доступности образования и спорта. Учитывая, что на заводе работают больше пяти тысяч нижегородцев, вопросы касались не только Московского района, но и всего города в целом. В том числе работники завода интересовались перспективами развития Нижнего Новгорода и Кстова.