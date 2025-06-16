WSJ: Иран выразил готовность прекратить эскалацию конфликта с Израилем

Несмотря на продолжающиеся израильские авиаудары, Тегеран заявил о возможности возвращения за стол переговоров при условии невмешательства США в конфликт. Арабским посредникам также поручено передать Израилю, что сдерживание эскалации конфликта отвечает интересам обеих сторон.
Как отмечают источники, иранская сторона стремится избежать дальнейшей эскалации, но сохраняет готовность к ответным действиям. Ранее Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.