Путин наградил директора «Артека» за заслуги перед Отечеством

«3а заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена “За заслуги перед отечеством” ІІ степени Федоренко Константина Альбертовича — директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения “Международный детский центр “Артек”, Республика Крым”, — говорится в документе.
Кроме того, еще семеро сотрудников центра наградили знаком отличия «За наставничество». Среди них — Александр Боровик, Елена Дунаева, Валентина Климова, Сергей Кобильченко, Анатолий Кочетыгов, Юрий Кравченко и Наталья Царькова.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоили трем учителям из педагогического состава «Артека»: Алле Волокитиной, Любови Калиниченко и Татьяне Рябининой.
16 июня МДЦ «Артек» отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них — гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство «Почты Крыма».
Ранее в Международном детском центре «Артек», празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.