CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном

По оценке телеканала, новый конфликт стал серьезным испытанием для внешнеполитической доктрины Трампа, согласно которой Ближний Восток должен ассоциироваться с торговлей и развитием, а не с насилием и хаосом. В мае он заявлял, что регион должен экспортировать технологии вместо террора и строить города, а не разрушать их.