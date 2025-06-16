Путин наградил семерых отличившихся татарстанцев

Почетных званий «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоились доцент кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» Равиль Кашапов, старший преподаватель кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» Леонид Савосин и профессор кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» Александр Черняев.