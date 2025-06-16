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Мэрия Краснодара перейдет на национальный мессенджер MAX

Глава Краснодара о переходе на национальный мессенджер: Решение принято из соображений безопасности.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Мэрия Краснодара перейдет на национальный мессенджер MAX. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Администрация краевого центра начнет пользоваться платформой в течение недели.

По словам главы города, такое решение приняли из соображений безопасности.

«Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты. Тем более, что сегодня многие рабочие вопросы решаются в телефонном режиме», — сказал Евгений Наумов.

Теперь все переписки администрации будут в мессенджере MAX. На платформе доступны групповые и личные чаты, звонки.

«Работает сервис стабильно, сбоев не было. Уверен, скоро мы все будем в MAX», — добавил Евгений Наумов.