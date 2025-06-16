Мэрия Краснодара перейдет на национальный мессенджер MAX

«Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты. Тем более, что сегодня многие рабочие вопросы решаются в телефонном режиме», — сказал Евгений Наумов.