Watan: Израиль для укрепления своих границ вывел часть войск из Газы

Согласно статье, источник в израильских службах безопасности в воскресенье вечером заявил, что израильская армия сокращает свое военное присутствие в секторе Газа, чтобы укрепить северные и восточные границы страны из-за опасений проникновения. Этот шаг объясняется опасениями по поводу потенциального проникновения — по словам источника — «боевиков из Иордании и Сирии» и возможного присоединения ливанской «Хезболла» к войне на стороне Ирана.