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Watan: Израиль для укрепления своих границ вывел часть войск из Газы

Израильская армия передислоцирует силы на фоне опасений проникновения из Иордании и Сирии и потенциального участия «Хезболлы» в войне на стороне Ирана, пишет издание Watan со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, источник в израильских службах безопасности в воскресенье вечером заявил, что израильская армия сокращает свое военное присутствие в секторе Газа, чтобы укрепить северные и восточные границы страны из-за опасений проникновения. Этот шаг объясняется опасениями по поводу потенциального проникновения — по словам источника — «боевиков из Иордании и Сирии» и возможного присоединения ливанской «Хезболла» к войне на стороне Ирана.

Источник не уточнил количество войск, которые выводятся из Газы, или масштабы сокращения. При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что, несмотря на войну с Ираном, израильская армия продолжит боевые действия против ХАМАС в Газе.

На востоке Израиль граничит с Иорданией и оккупированным Западным берегом, на севере — с Ливаном, на северо-востоке — с Сирией.