Турция готова принять переговоры Ирана и США по ядерной сделке

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. Предыдущие пять консультаций проходили в Омане и Италии.