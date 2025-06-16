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Турция готова принять переговоры Ирана и США по ядерной сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности провести на своей площадке следующие переговоры Ирана и США по ядерной сделке. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера.

Источник: Ahmed/CC0

Реджеп Тайип Эрдоган, созвонившийся с президентом США Дональдом Трампом 14 июня, рассказал Масуду Пезешкиану об итогах контактов с американской стороной. «Сначала Израиль должен прекратить свои атаки, а затем Иран и США должны провести ядерные переговоры. Турция готова провести эти переговор», — приводит слова турецкого президента пресс-служба Масуда Пезешкиана.

Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Ирана с Израилем. В разговоре с Владимиром Путиным Эрдоган осудил действия Израиля.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. Предыдущие пять консультаций проходили в Омане и Италии.