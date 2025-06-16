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Иран приготовился к очень большому удару по Израилю

Иран приготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время. Об этом пишет газета Hamshahri online со ссылкой на агентство Fars.

Источник: AP 2024

«Высокопоставленный представитель службы безопасности заявил: “Иран готовится к очень большому удару после первой неудачи”», — приводит издание слова одного из военных.

Аналогичную информацию сообщает и иранский телеканал SNN. По его данным, Иран нанесет удар по Израилю в ближайшие несколько часов. В частности, атака планируется по израильскому городу Бней-Брак. Власти исламской республики призвали жителей покинуть населенный пункт, так как рядом с ним находятся военные объекты.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана. Чиновник в беседе добавил, что Иран не будет наносить удары по жилым районам Израиля, однако Тегеран доказал свою готовность к жесткому ответу и при необходимости проявит ее.