Иран приготовился к очень большому удару по Израилю

«Высокопоставленный представитель службы безопасности заявил: “Иран готовится к очень большому удару после первой неудачи”», — приводит издание слова одного из военных.
Аналогичную информацию сообщает и иранский телеканал SNN. По его данным, Иран нанесет удар по Израилю в ближайшие несколько часов. В частности, атака планируется по израильскому городу Бней-Брак. Власти исламской республики призвали жителей покинуть населенный пункт, так как рядом с ним находятся военные объекты.
Ранее агентство Tasnim сообщало, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана. Чиновник в беседе добавил, что Иран не будет наносить удары по жилым районам Израиля, однако Тегеран доказал свою готовность к жесткому ответу и при необходимости проявит ее.