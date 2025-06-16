Самарский губернатор взял под контроль развитие речных акваторий

«Реки являются важнейшим ресурсом для нашей Самарской области, и сегодня нам важно, с одной стороны, сохранить этот ресурс в чистом, здоровом, красивом виде, с другой — создать комфортные условия для передвижения по нашим рекам и отдыха на их берегах», — отметил Вячеслав Федорищев.