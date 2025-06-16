Президент Узбекистана завтра отправится в Астану

Во встрече примут участие главы государств Центральноазиатского региона, а также Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. На повестке дня — укрепление многостороннего сотрудничества между странами региона и Китаем в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.
В ходе саммита ожидается обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, транспортно-логистических связей и инновационного взаимодействия. По итогам саммита планируется подписание ряда совместных документов, направленных на дальнейшее укрепление партнёрства.
В рамках визита также запланирована двусторонняя встреча Президента Узбекистана с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят ключевые аспекты стратегического сотрудничества между двумя странами.
Напомним, что первый саммит «Центральная Азия — Китай» прошёл в мае 2023 года в китайском городе Сиань и стал важным шагом к созданию устойчивого формата взаимодействия, нацеленного на углубление связей между Пекином и странами региона.