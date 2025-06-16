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Президент Узбекистана завтра отправится в Астану

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). Президент Шавкат Мирзиёев 17 июня отправится с рабочим визитом в столицу Казахстана — Астану, где примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Китай».

Источник: Vaib.Uz

Во встрече примут участие главы государств Центральноазиатского региона, а также Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. На повестке дня — укрепление многостороннего сотрудничества между странами региона и Китаем в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

В ходе саммита ожидается обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, транспортно-логистических связей и инновационного взаимодействия. По итогам саммита планируется подписание ряда совместных документов, направленных на дальнейшее укрепление партнёрства.

В рамках визита также запланирована двусторонняя встреча Президента Узбекистана с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят ключевые аспекты стратегического сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что первый саммит «Центральная Азия — Китай» прошёл в мае 2023 года в китайском городе Сиань и стал важным шагом к созданию устойчивого формата взаимодействия, нацеленного на углубление связей между Пекином и странами региона.