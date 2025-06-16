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Президент Ирана выдвинул США ультиматум

Масуд Пезешкиан призвал США сдерживать военные действия Израиля. В ином случае Тегеран будет вынужден прибегнуть к более жестким ответам в отношении Иерусалима, сообщили в пресс-службе иранского лидера.

Источник: Reuters

«Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло», — заявил Пезешкиан в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком. Информацию передает URA.RU.

С 13 июня после паузы боевые действия между Израилем и Ираном возобновились. ЦАХАЛ нанес множество ракетных ударов по военным предприятиям, объектам ядерной программы и высокопоставленным военным.

Ранее мы показывали, как выглядит Иран после бомбардировки.