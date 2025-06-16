Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иран призвал три арабские страны обратиться с просьбой к президенту США Дональду Трампу оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на два иранских источника и три источника на Ближнем Востоке.