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Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иран призвал три арабские страны обратиться с просьбой к президенту США Дональду Трампу оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на два иранских источника и три источника на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

«Тегеран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман надавить на президента США Дональда Трампа для использования его влияния на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня с Ираном в обмен на гибкость Тегерана в ядерных переговорах», — говорится в сообщении издания.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».

Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.