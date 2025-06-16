Заслуженный врач Гагаузии получил два года условно за «нарушение на выборах»: Якобы «голосовал за других лиц»

Заслуженного врача Гагаузии приговорили к двум годам условно за «нарушение на выборах».
Николай Славуцкий, заслуженный врач Гагаузии, получил два года условно за то, что якобы «голосовал за других лиц» во время президентских выборов и референдума. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
Славуцкий работал дежурным медиком в Доме престарелых в Комрате, где разъяснял пациентам процесс голосования. Однако его действия были признаны, как «голосование за других лиц».
Его задержали спустя несколько дней после первого тура выборов (20 октября 2024) и поместили в следственный изолятор.
Суд также запретил Славуцкому находиться в Доме престарелых в дни проведения выборов.
В случае нарушения этого ограничения условное наказание может быть заменено на реальное лишение свободы, сообщает Телеграм-канал GRT.MD.
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