Молдавская оппозиция обвинила Санду и Дана во вмешательстве в выборы

«Мы направили жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии, ссылаясь на статью Уголовного кодекса о государственной измене. В качестве ключевого доказательства привели публичное заявление Никушора Дана от 10 июня во время выступления в администрации президента Молдавии. Его заявление представляет собой публичное самообвинение. А президент Молдавии Майя Санду действовала в интересах иностранных организаций, таких как USAID и сеть Сороса, используя административные ресурсы для влияния на выборы в Румынии», — говорится в распространенном для СМИ сообщении политсилы.