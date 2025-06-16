Отношения РК и КНР достигли нового «золотого периода» — президент

Если внимательно изучить нашу общую историю, можно убедиться, что отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу.
Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового «золотого периода», внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран. Касым-Жомарт Токаев особо отметил символичность визита Председателя КНР, совпавшего с его днем рождения, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности.
В Казахстане вас знают как великого государственного деятеля, мудрого лидера, обладающего огромным авторитетом в международном сообществе. С вашим именем неразрывно связано прогрессивное развитие вашей страны. Убежден, под вашим сильным и авторитетным руководством Китайская Народная Республика достигнет новых высот в социально-экономической модернизации и дальнейшем повышении благосостояния граждан. Мы искренне радуемся вашим грандиозным успехам по построению социализма с китайской спецификой в новую историческую эпоху. Высоко ценю ваше доброе отношение ко мне лично и ко всему народу Казахстана.
Глава государства назвал Китай добрым соседом и проверенным временем надежным стратегическим партнером Казахстана. По его словам, отношения между нашими странами носят устойчиво стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре.
Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном. Мы ценим Вашу неизменную поддержку нашего суверенитета и гарантии безопасности. Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль Вашей страны в построении справедливого миропорядка.
Далее он отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС, СВМДА, БРИКС+ и формат «Центральная Азия — Китай». Президент напомнил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордных 44 млрд долларов.
Глава государства также упомянул прогресс в культурно-гуманитарной сфере, включая открытие культурных центров, мастерских Лу Баня, филиалов китайских вузов и научно-технических центров. Он заявил, что Казахстан будет поддерживать деятельность центров Конфуция. 2025 год провозглашен Годом туризма Китая в Казахстане, что способствует укреплению взаимодоверия и углублению двустороннего сотрудничества.
Си Цзиньпин выразил благодарность президенту за теплый прием на казахской земле. Он отметил, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан встал на путь национального возрождения и продолжает добиваться новых достижений в своем развитии.
Как добрые соседи и стратегические партнеры мы искренне восхищаемся вашими достижениями и радуемся за вас. Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран. В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран. Я готов вместе с вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом.
По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей. Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.