Отношения РК и КНР достигли нового «золотого периода» — президент

Как добрые соседи и стратегические партнеры мы искренне восхищаемся вашими достижениями и радуемся за вас. Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран. В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран. Я готов вместе с вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом.