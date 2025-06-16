Благодарность Президента Беларуси объявлена отличившимся преподавателям и студентам

За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи Благодарности удостоены семь педагогов: доцент кафедры теории и истории государства и права Академии Министерства внутренних дел Дмитрий Воропаев, заведующая кафедрой германского языкознания Белорусского государственного университета Марина Гутовская, заведующая кафедрой машиноведения и деталей машин Белорусского национального технического университета Алла Калина, доцент кафедры технологий и механизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного аграрного технического университета Федор Назаров, заведующая кафедрой «Архитектура и строительство» Белорусского государственного университета транспорта Наталья Семченко, заведующий кафедрой фундаментальной математики Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Александр Трофимук и доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Ирина Щурок.