МИД рекомендует гражданам Молдовы покинуть Израиль самостоятельно

По информации МИД, граждане Молдовы могут выехать в Египет, для чего им необходима будет виза. Виза может быть получена заранее, либо, в некоторых случаях, — непосредственно на пограничном пункте Таба. Решение о возможности выдачи документа принимают египетские власти.