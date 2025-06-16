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МИД рекомендует гражданам Молдовы покинуть Израиль самостоятельно

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы проинформировало граждан, находящихся в Израиле, о необходимости покинуть территорию этой страны из-за обострения конфликта в регионе.

Источник: Sputnik.md

В МИД сообщили. что на данный момент все еще остаются открытыми сухопутные пункты пограничного пропуска в Иорданию и Египет, работает переправа через реку Иордан.

По информации МИД, граждане Молдовы могут выехать в Египет, для чего им необходима будет виза. Виза может быть получена заранее, либо, в некоторых случаях, — непосредственно на пограничном пункте Таба. Решение о возможности выдачи документа принимают египетские власти.

Для въезда в Иорданию гражданам Молдовы также необходима виза, которую могут предоставить на пограничном переходе, однако существует вероятность получить немотивированный отказ.

«Гражданам рекомендуется рассмотреть возможность самостоятельного выезда из страны как можно скорее безопасными и доступными маршрутами», — говорится в сообщении МИД Молдовы.

В министерстве также подчеркнули, что молдавские власти внимательно следят за развитием событий на местах и поддерживают постоянный контакт с международными партнерами и правительством Израиля для установления наиболее безопасных путей для эвакуации или транзита.