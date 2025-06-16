Последние зарубежные новости за 16 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Сторонники Украины в G7 не ожидают скоординированных действий по давлению на Россию на саммите в Канаде. Европейские лидеры и ряд американских законодателей поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть, но Трамп в этом, похоже, не заинтересован.