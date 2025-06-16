Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 16 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 16 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters узнал о переброске на Ближний Восток атомного авианосца США

Источник: U.S. Navy

Авианосец США USS Nimitz меняет курс с Южно-Китайского моря на Ближний Восток из-за ирано-израильского конфликта. Планировавшийся визит в порт Дананг 20 июня отменен из-за «чрезвычайной оперативной необходимости».

Politico: страны G7 не смогут выступить в поддержку Украины

Источник: Reuters

Сторонники Украины в G7 не ожидают скоординированных действий по давлению на Россию на саммите в Канаде. Европейские лидеры и ряд американских законодателей поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть, но Трамп в этом, похоже, не заинтересован.

FT: атака Израиля на Иран повышает риски для рынков нефти и газа

Источник: Reuters

Удары Израиля по газоперерабатывающим предприятиям и топливным складам Ирана повысили нестабильность на мировых рынках, вызвав рост цен на нефть на 10%. Иран ответил атаками на объекты в Израиле, а Саудовская Аравия и ОАЭ усиливают защиту и пытаются снизить напряженность в регионе.

TNI: Индия может получить доступ к технологиям истребителя Су-57

Источник: AP 2024

Индия может получить полный доступ к технологиям российского Су-57. Американский журнал The National Interest сообщает, что соглашение о лицензионном производстве может предоставить индийскому Минобороны доступ к внутреннему устройству истребителя.

Politico: приграничные с РФ страны ЕС готовят системы здравоохранения к войне

Источник: Reuters

Все приграничные с Россией страны ЕС готовят системы здравоохранения к войне. Они пересматривают протоколы, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и переносят операционные в безопасные места.