«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Махонина на выборы губернатора Прикамья

Ранее свои кандидатуры также предложили региональные отделения ЛДПР (Олег Постников) и КПРФ (Ксения Айтакова). Конференция КПРФ, на которой состоится выдвижение кандидата, пройдет 21 июня. На эти же даты намечена конференция ЛДПР. Голосование на выборах, назначенных на единых день голосования (14 сентября), пройдет в течение трех дней: с 12 по 14 сентября.