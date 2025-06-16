«G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени (Джастин. — “Ъ”) Трюдо не хотели впускать Россию, — сказал Дональд Трамп. — И я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, если бы Россия была в составе, и сейчас не было бы войны, если бы (Дональд. — “Ъ”) Трамп был президентом четыре года назад» (цитата по AP).